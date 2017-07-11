Стало известно, когда в России заработает единая биометрическая система

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Москва, 11 июля. В 2018 году в РФ будет запущена единая система для распознавания лиц клиентов банков и хранения биометрических данных. По словам директора проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, система сможет использоваться в образовании и медицине после внедрения в финансовой сфере.

Как ожидается, к середине октября 2017 года будут завершены испытания системы. После этого к бета-тестированию присоединятся банки. По итогам испытания и будет определена конкретная дата запуска.

Беров отметил, что верификация пользователей будет происходить по голосу и динамическому изображению лица. Изготовление биометрических удостоверений будет осуществляться в многофункциональных центрах и банках, сообщает РБК.

Напомним, ранее сообщалось, что к октябрю кредитные организации должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» решение по сбору и регистрации изображений лица и голосовых слепков.