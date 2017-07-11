Алеппо: пожарные борются с огнем в 45-градусную жару

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Алеппо, 11 июля. В освобожденном от боевиков городе отмечается аномальная жара.

Пожарным крупнейшего в Сирии города приходится справляться с множеством трудностей. После войны большинство техники вышло из строя, множество пожарных отправились на фронт защищать свою страну. Ежедневно в восточной части города, которая сильно пострадала от обстрелов боевиков, вспыхивают десятки пожаров.

Дороги в Алеппо находятся в плачевном состоянии, власти только приступили к восстановлению магистралей, на вызовы пожарным бригадам приходится пробираться через рытвины и воронки от разрывов. Во время тушения спасателям приходится опасаться не только огня, но и мин, оставленных боевиками. Всего за полгода пожарные потеряли в результате взрывов несколько человек.