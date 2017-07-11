Аксенов допустил новые отставки в правительстве Крыма

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Симферополь, 11 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в Совете министров республики могут произойти новые отставки.

«Всегда что-то может произойти, — сообщил глава республики во вторник журналистам в Симферополе. — Такое дело <…> (Кадровые) перемены, возможно, еще не все закончены».

Накануне сообщалось, что главный архитектор Крыма Анна Царева и министр транспорта республики Анатолий Волков и подали заявления об отставке. Заявления об увольнении они написали по собственному желанию.

Как отметил Аксенов, отставка Царевой произошла по причине отсутствия скорости в принятии решений.



