Совет Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

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Брюссель, 11 июля. Все 28 государств-членов Европейского союза ратифицировали Соглашение об ассоциации ЕС — Украина. Об этом во вторник говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно тексту заявления, сегодня, 11 июля, Совет принял решение окончить Соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза.

Накануне стало известно, что Украина собирается вводить биометрических контроль для всех граждан, пересекающих границу страны. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что такой шаг найдет понимание и поддержку граждан.