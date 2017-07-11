Росгвардия предлагает запретить россиянам с судимостью носить оружие

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Москва, 11 июля. Росгвардия намерена в ближайшее время разработать законопроект, который ужесточит порядок оборота гражданского оружия в России. В частности, предлагается лишить права на приобретение и ношение оружия ранее судимых россиян.

«Росгвардия планирует разработать пакет инициатив в правительство России и предложить ввести запрет на владение оружием гражданами РФ, осуждёнными за тяжкое и особо тяжкое преступление», — объявил в ходе брифинга во вторник начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

Кроме того, предлагается лишать права на владение оружием тех лиц, кто дважды в течение года будет привлечен к административной ответственности за правонарушения, совершенные в пьяном виде. Также предлагается ввести постановку на учет списанного оружия и обязать владельцев сообщать в территориальные органы Росгвардии о хранении оружия по месту пребывания.