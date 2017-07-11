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Уфологи обнаружили на спутнике Сатурна останки огромного существа
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    Уфологи обнаружили на спутнике Сатурна останки огромного существа

    12:41  11 Июля 2017
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    Уфологи обнаружили на спутнике Сатурна останки огромного существа

    Вашингтон, 11 июля. Уфологи заявили об обнаружении на старых снимках спутника Сатурна окаменелых останков огромной птицы с длинным клювом и оттопыренным пальцем на лапе

    Эти снимки поверхности Дионы долгое время хранились в архиве космического агентства NASA. При их изучении специалисты обнаружили останки странного существа гигантских размеров.  

    На его колоссальные размеры указывает то, что  зонд Cassini фотографировал Диону с высоты почти 600 километров. Масштаб изображения составляет примерно 35 метрам на пиксель, пишет «ПолитЭксперт».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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