Петарду взорвали у консульства Польши на Украине в День памяти жертв геноцида

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Киев, 11 июля. В городе Луцке, который находится в западной части Украины, неизвестные взорвали петарду у польского консульства. МИД Польши подтвердил информацию о произошедшем, добавив, что ведется расследование.

Злоумышленникам не удалось забросить петарду на территорию консульства, она не причинила каких-либо значительных повреждений, оставив лишь следы копоти на ограждении.

«Было больше шума, чем повреждений», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве журналистам.

Напомним, именно сегодня в Польше вспоминают жертв преступлений, совершенных украинскими националистами в 1943 году. В этот день 74 года назад на Волыни были атакованы порядка 100 населенных пунктов Польши. Националисты жестоко расправлялись с местными жителями, убивая стариков, женщин и детей. Польский Сейм признал Волынскую резню геноцидом и установил День памяти жертв геноцида.