Фестиваль «ВКонтакте»-2017: где пройдет, кто выступает, цены на билеты

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С 15 по 16 июля в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет масштабный фестиваль «ВКонтакте». Это событие уже традиционно состоится в Парке имени 300-летия. Подробнее о фестивале — в материале Федерального агентства новостей.

Организаторы в лице сотрудников популярной соцсети и радио «Рекорд» в этом году обещают много интересного — различные интерактивные зоны, куча игр, корт косплея, аллею благотворительности. Ну и, конечно, музыку. Формат Open air пронесут в массы «Мумий Тролль», Елена Темникова, Макс Барских, «Звери», LOBODA, Нейромонах Феофан, Дельфин, Pendulum, «Би-2», IOWA, Макс Корж, L'One, Noize MC, «Каста», «Анимация», Guf, «Нервы», The Hatters. И это далеко не полный список! В свою очередь, спикерами фестиваля станут Елена Летучая, Тимур Бекмамбетов, Егор Бероев, Алена Водонаева и другие.

Как все начиналось

Первый фестиваль был проведен в 2015 году и тогда организаторам пришлось сильно потрудиться: их целью было заинтересовать как можно больше людей и провести данное мероприятие на должном уровне. Для этого в официальной группе VK Fest были созданы обсуждения по разделам. Каждый пользователь мог оставить свои пожелания в выборе музыкальных исполнителей и наполнении тематических зон. Такой индивидуальный подход обеспечил в основном положительные отзывы после проведенного мероприятия. 50 тысяч посетителей, 350 участников на 17 тематических площадках, более 40 артистов на трех музыкальных сценах и 700 тысяч человек в интернет-сообществе — таков был масштаб самого первого фестиваля «ВКонтакте».

Территория VK Fest-2016 была расширена, вместив до 100 тысяч посетителей, и поделена на 17 площадок, от «Музыки» и «Еды» до «Инноваций» и «Юмора». Появились и новые — «Компьютерные игры», «Блогеры», «Косплей». В фестивале приняли участие благотворительные фонды и социально-ориентированные некоммерческие организации.

Чего ждать в этом году

Но фестиваль этого года разительно отличается от предыдущих: увеличилось количество тематических зон (с 17 до 20), изменился практически весь состав участников. Правда, не обошлось и без ложки дегтя: цены по сравнению с прошлым годом возросли почти в два раза. Например, входной билет за два дня стоит 3300 рублей, на один — 1800 рублей. В день события он может быть еще дороже. Детский стоит 600 рублей за один день и 900 рублей — за два. Входной билет с доступом в комфортную зону отдыха на берегу залива и комплектом атрибутики обойдется в 5 тысяч рублей за один день.

Есть и особая категория входных билетов — благотворительные. При их покупке посетитель жертвует 100 рублей на благие цели.Эти средства потом распределяются между участниками зоны «Благотворительность». Благотворительный билет на два дня стоит 3500 рублей.

Тем не менее ожидания от фестиваля у зрителей традиционно высоки. Опрошенные корреспондентом ФАН люди, собирающиеся в Пак имении 300-летия, ждут не только выступлений любимых артистов, новых и полезных знакомств, но общения с блогерами, а также участия в зоне «Косплей». Ну и хорошей погоды, конечно. В прошлом году капризный петербургский климат подвел, пригнав в первый день фестиваля сильный ветер и противный летний дождь.

«В том году мне все очень понравилось, особенно выступления на Синей сцене и Макс Корж. Он сделал первый день фестиваля. На следующее утро ждали просто хорошей погоды,чтобы продолжить веселье. На этот раз меня заинтересовала зона добрых дел. Просто хочется понять что это за место и что там будет представлено. Да и просто люблю ощущение, что ты видишь своих любимых артистов вживую, слушаешь их песни и просто кайфуешь от мысли,что ты там», — говорит жительница Петербурга Дарья Новикова. «Приехал из другого города, билеты были дороговаты, но денег я не пожалел. Ужасно хочу попасть в зону «Косплей». В прошлом году удалось попробовать себя в образе популярного мема в «ВКонтакте», в этот раз думаю открыть для себя что-то новое, попасть в зону блогеров. Если бы представилась возможность подарить что-то любимому артисту, презентовал Максу Коржу новый леопардовый плед», — комментирует 22-летний студент из Омска Артем Мельниченко.

Молодежи нравится возможность увидеть своих любимых исполнителей в живую, узнать подробнее об организации и инновациях сообществ, на которые они подписаны. Или даже стать любимым персонажем, перевоплотившись в него на площадке «Косплей». Или попробовать себя в новых видах спорта. Наконец, посетить магазин оригинальной атрибутики «ВКонтакте» и узнать о новых способах благотворительности на аллее добрых дел. Словом, развлечений много, и каждый найдет занятие себе по душе.