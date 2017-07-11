ООН призывает Ирак обеспечить соблюдение прав человека в Мосуле

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Нью-Йорк, 11 июля. Власти Ирака должны обеспечить соблюдение прав человека после освобождения города Мосула от боевиков ИГ*. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей, его слова цитирует Associated Press.

Он назвал ужасающими преступления террористов. По его словам, возмездию не должно быть места. Как отметил Аль-Хуссей, существуют обвинения о том, что власти Ирака якобы создают угрозу коллективного наказания и насильственного изгнания из Мосула.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил с официальным заявлением об окончательном освобождении Мосула от боевиков ИГ.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.