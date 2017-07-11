Четвертый участник гонок на Gelandewagen в Москве сам явился в полицию

В Избранное

Москва, 11 июля. Стало известно местонахождение четвертого фигуранта дела о гонках с полицией на внедорожнике Gelandewagen в Москве. Подозреваемым оказался 21-летний житель Москвы, который был объявлен в федеральный розыск и долгое время скрывался от следствия.

В конечном итоге правоохранительные органы обратились к родственникам молодого человека, чтобы те убедили его сдаться властям. 10 июля подозреваемый сам явился в российскую столицу для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба УМВД России по Москве.

Напомним, что в мае 2016 года несколько молодых людей устроили гонку с полицией на Gelandewagen. Трое «гонщиков» в октябре того же года были признаны виновными в публичном оскорблении представителей власти.