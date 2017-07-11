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Четвертый участник гонок на Gelandewagen в Москве сам явился в полицию
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    Четвертый участник гонок на Gelandewagen в Москве сам явился в полицию

    13:01  11 Июля 2017
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    Четвертый участник гонок на Gelandewagen в Москве сам явился в полицию

    Москва, 11 июля. Стало известно местонахождение четвертого фигуранта дела о гонках с полицией на внедорожнике Gelandewagen  в Москве. Подозреваемым оказался 21-летний житель Москвы, который был объявлен в федеральный розыск и долгое время скрывался от следствия.

    В конечном итоге правоохранительные органы обратились к родственникам молодого человека, чтобы те убедили его сдаться властям. 10 июля подозреваемый сам явился в российскую столицу для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба УМВД России по Москве.    

    Напомним, что в мае 2016 года несколько молодых людей устроили гонку с полицией на Gelandewagen. Трое «гонщиков» в октябре того же года были признаны виновными в публичном оскорблении представителей власти.

    Автор: Геннадий Плющев
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