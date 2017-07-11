Порошенко назначил нового заместителя главы СБУ

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Киев, 11 июля. Украинский глава Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Михаила Глуговского и назначил на его место руководителя департамента защиты национальной государственности ведомства Виктора Кононенко. Об этом говорится на официальном сайте украинского президента.

Порошенко подписал два указа, согласно которым, Кононенко освобожден от должности руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ. Вторым указом украинский глава назначил его заместителем главы украинского ведомства.

Другие подробности кадровых перестановок не сообщаются.