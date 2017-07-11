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Новые правила перевозки детей в России вступают в силу 12 июля
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    Новые правила перевозки детей в России вступают в силу 12 июля

    13:42  11 Июля 2017
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    Новые правила перевозки детей в России вступают в силу 12 июля

    Москва, 11 июля. В России с 12 июля категорически запретят оставлять в салонах автомобилей детей младше семи лет. О вступлении в силу новых правила перевозки детей сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин.  

    По его словам, нарушителям новой нормы грозит административная ответственность. Решение об этом будут принимать, в случае непосредственного выявления ребенка в салоне сотрудниками Госавтоинспекции, либо при поступлении информации об этом из других источников.

    Перевозить детей младше семи лет разрешается при фиксации их ремнями безопасности. Кроме того, установлено также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от семи до 11 лет включительно, - подчеркнул Кузин.

    При этом правила запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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