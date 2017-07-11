Сирия вздохнула спокойно: как ВКС РФ уничтожили главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади

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Террористы «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) признали гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Имя его преемника и нового лидера террористы назовут в скором времени. Федеральное агентство новостей пообщалось с экспертами о том, какой урон нанесен ИГИЛ* и какую роль в этом всем играла Россия.

Боевики сделали короткое заявление сегодня в иракском городе Талль-Афаре, который находится в 50 километрах от Мосула. При этом сухие сообщения не получили информационной подпитки. Где был убит Багдади, как именно, кто его убил — на все эти вопросы нет четких ответов.

При этом еще в середине июня о смерти главаря террористов сообщало российское Минобороны. По информации ведомства, аль-Багдади стал жертвой авиаудара ВКС РФ в Ракке 28 мая. Тогда российские самолеты ударили ночью с воздуха по месту, где проводилось совещание ИГ*. В результате налета погибли некоторые высокопоставленные командиры боевиков, входившие в военный совет группировки. Были уничтожены около 30 полевых командиров среднего звена, несколько сотен боевиков их личной охраны.

«После ввода группировки ВКС РФ ситуация в Сирии радикально изменилась. Все действия России вели к успеху: и создание форумов в Астане, и образование коалиции между Анкарой, Тегераном и Дамаском. На сегодня США заявляют о том, что покончено с ИГИЛ, но решающая роль принадлежит не им, а России. Что же касается уничтожения Багдади, то американцы трижды заявляли о его смерти, Россия же — всего раз и это оказалось правдой. Результат чрезвычайно положительный, обезглавлена террористическая верхушка», — комментирует военный политолог Андрей Кошкин.

По его словам, личность Багдади формировалась не один год. Он завоевывал авторитет и уже потом приходил к власти.

«Пусть замена ему и будет найдена быстро, главное в другом: он был руководителем, когда халифат расцветал, была мощь и связь. Сейчас это все купировано и в такой ситуации завоевать авторитет и всеобщее уважение будет практически невозможно. Но то, что место пусто не бывает, это точно. Всему миру в свое время был заявлен формат некого богатого государства, которое строится на принципах шариата. Сейчас этого нет. Сама же идея терроризма на Ближнем Востоке будет жить, человечеству придется биться с ним довольно долго. Этот терроризм будет искать новые формы и методы кооперации, координации, изощренности своих действий. Мировое сообщество должно в ответ объединить свои усилия», — уверен эксперт ФАН.

Дела ИГИЛ действительно стали сильно хуже за последние годы. Их позиции теснят и в Сирии, и в Ираке. За три года существования халифата террористы потеряли около 60% территории и 80% доходов. И России в деле борьбы с международным терроризмом отведена наиболее значимая роль.

«Постоянно происходят точечные удары наших ВКС РФ по объектам, где сосредоточены либо главари, либо крупные формирования запрещенных в России террористических группировок. Им приходится постоянно перемещаться, высвечивать свои новые позиции. Это ухудшает безопасность боевиков и улучшает позицию их ликвидаторов. То беспокойство, которое доставляют силам ИГ ВКС РФ, приводит их к планомерному уничтожению или вытеснению с территории Сирии», — рассказывает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Аль-Багдади руководил ИГИЛ с июня 2014 года. Впервые он появился на публике через месяц после своего назначения, а в последние годы считался одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире.

«Когда противника уничтожают, ему необходимо наносить ущерб с различных направлений. Самое главное — у него не должно быть возможности воспользоваться своими резервами. Они могут быть отрезаны от штаба, а могут быть заняты своей проблемой. Так и получилось: основные группы, которые могли прибыть в Мосул для поддержки, были заняты своим сохранением, увязнув в Сирии или будучи уничтоженными нашими ВКС. У ИГ также не было возможности проводить ротацию кадров. Они потеряли много боеприпасов, не могли заниматься контрабандой нефти и лишились финансовой свободы. И действия России тут позволяют другим странам решать проблемы в Мосуле. Тем более территория Ближнего Востока настолько взаимосвязана, что границы там сегодня условны», — продолжает депутат.

По словам депутата, смерть Багдади важна психологически. Рассказы про фанатиков-смертников — это больше про тех, кого накачивают и одурманивают.

«Многие боевики хотят жить и очень за свою жизнь беспокоятся. Преемник Багдади понимает: если он станет руководителем ИГ, то в первую очередь будут искать его. И другие понимают, что лучше умерить амбиции и быть командиром младшего звена, чем получить максимальную власть и деньги, но ненадолго. Любое подразделение без командира — пушечное мясо. Вычислить командира легко. Вокруг него всегда много электроники, средств передачи и связи. Наибольшее количество команд поступает из штаба, где и находится главарь», — добавляет Шерин.

* Организация запрещена на территории РФ.