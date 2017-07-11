Лукашенко призвал Белоруссию «вгрызаться» в европейский рынок

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Минск, 11 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики республики потребовал буквально «вгрызаться» в европейский рынок. По его словам, страна не должна упустить благоприятные условия, связанные с улучшением отношений с Европейским союзом.

Как отметил белорусский лидер, в числе важных внешнеэкономических приоритетов остается дальнейшая нормализация отношений с ЕС.

«Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным торговым партнером и важным источником технологий и инвестиций», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил о планах по превращению республики в IT-страну. По его убеждению, в случае отставания в сфере высоких технологий не спасут уже «ни потенциалы, ни углеводороды».