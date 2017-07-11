В Румынии стартовали крупнейшие за всю историю страны учения НАТО

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Бухарест, 11 июля. 25 тысяч военнослужащих из 23 стран-членов НАТО принимают участие в масштабных маневрах на территории Румынии. Это крупнейшие за всю историю этой страны учения альянса.

Они стартовали сегодня и продлятся до 20 июля. Как сообщают местные СМИ, руководство маневрами взяло на себя Европейское командование сухопутных сил США.

40 поездов по 20 вагонов каждый доставили к месту учений 3 тысячи единиц боевой техники, две трети которой — это американские танки и бронемашины.

Как подчеркивается на официальном сайте учений, они направлены на «демонстрацию высоких объединенных возможностей США, их союзников, партнеров и НАТО, их коллективной воли дать отпор региональной агрессии».