Петров день — 2017: когда отмечается, казнь Петра и Павла, правила поста, приметы и обряды

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Заканчивается весьма длительный в этом году и достаточно строгий летний Петровский пост, завершение которого является большим народно-христианским праздником, имеющим древние славянские корни. Этоn праздник называется День Петра и Павла или Петров день. В народной традиции праздник называется Петры-Павлы или Петровки. В этот день принято поздравлять мужчин, которые носят имя Петр или Павел. Праздник посвящен памяти первых учеников Христа — апостолов Петра и Павла, которые мученически погибли в один день.

Когда отмечается Петров день в 2017 году

День Петра и Павла является непереходящим праздником, поэтому всегда отмечается в один и тот же день, но для разных конфессий по-разному, в зависимости от того, каким календарем они пользуются — григорианским или юлианским (или новоюлианским).

Таким образом, католики и протестанты отмечают Петров день 29 июня, когда, согласно преданию, в 67 году состоялась казнь апостолов Петра и Павла. Русская православная церковь отмечает этот праздник «по старому стилю», поэтому в России, Белоруссии и на Украине День Петра и Павла приходится на 12 июля.

Нужно ли соблюдать пост в Петров день

Для последователей Русской православной церкви на 12 июля приходится окончание Петровского поста. Этот день также является постным, если приходится на среду или пятницу. В этом случае тем, кто строго соблюдает предписания поста, разрешено употреблять в пищу отварную и жареную на растительном масле рыбу, а также и морепродукты. Также в этот день разрешены постная горячая пища с растительным маслом и небольшое количество вина. А вот мясо и молоко, а также все мясные и молочные продукты все еще под запретом. В 2017 году День Петра и Павла приходится на среду, поэтому все эти ограничения принято соблюдать.

Кто такие апостолы Петр и Павел

Апостол Петр (его имя в переводе с греческого означает «камень») был сыном простого рыбака. До встречи с Христом будущий первый папа Римский носил имя Симон. За твердость в вере Симон получил от Иисуса прозвище Кифа, что по-арамейски значит «камень». Когда евангелия были переведены на греческий, имя Кифа также было переведено, поэтому первый апостол стал именоваться Петром.

Как известно, Петр выказал слабость в самые трудные для Христа моменты. Апостол трижды предал своего учителя, отрекшись от него. Однако затем Петр словом и делом искупил свою слабость — он фактически стал создателем христианской церкви, первым папой Римским и оплотом христианства. Апостол Петр часто символически изображается с ключами от рая, хранителем ворот которого он считается в христианской традиции.

Смерть апостола, согласно преданию, была героической. Считающийся антихристом император Нерон возненавидел апостола Петра за то, что тот обратил в христианство двух его любимых жен. Нерон приказал заключить Петра в темницу, а потом казнить. Однако к этому времени Петр, уже глубокий старик, по просьбе христианской общины ушел из Рима, чтобы спасти свою жизнь. Но когда апостол выходил из города, ему в видении явился Иисус, который входил в Рим.

«Господи, куда ты идешь?» — спросил его Петр. «Иду в Рим, чтобы быть опять распятым», — ответил Христос.

Тогда Петр решил, что он должен принять свою судьбу, вернулся в Рим, был схвачен, заключен в темницу и через несколько дней был распят. По легенде он сам попросил своих мучителей распять его вниз головой, чтобы не пытаться в смерти соперничать со своим учителем. Произошло это в 67 году.

Апостол Павел, которого также вспоминают 12 июля, не входил в число 12-ти первых христовых учеников и никогда не видел Иисуса при жизни. Павел был римским гражданином и ярым гонителем иудеев, но уверовал в единого бога, встретив воскресшего Христа. Павел стал епископом и проповедовал на территории Малой Азии и на Балканах.

Считается, что Павел был также казнен при Нероне, по легенде в один день с апостолом Петром. Однако, поскольку Павел был не иудеем, а римским гражданином, ему была оказана «милость» — после пыток он был не распят, а обезглавлен. Позже на месте его гибели была воздвигнута церковь.

Петры-Павлы

В славянской народно-христианской традиции имена этих двух святых тесно связаны — поэтому на Руси праздник называли «Петры-Павлы». Тесная связь Петра и Павла отражена в некоторых географических и других названиях, например: Петропавловск-Камчатский, Петропавловская крепость и т.д.

В народном календаре Петры-Павлы, или Петровки — это «макушка лета», начало сенокоса, окончание периода летних свадеб и купальских игрищ. В народном календаре Петры-Павлы вместе с Аграфеной Купальницей и Иваном Купалой составляют единый летний обрядовый цикл, когда отмечается приход «лета красного», знаменующего расцвет всех природных сил.

Народные традиции на Петров день

На Петров день в деревнях традиционно устраивали гуляния, водили хороводы, одной из самых распространенных забав было качание на качелях. Девушки гадали на суженого, выбирая с закрытыми глазами из гуляющих вокруг парней. В этот день принято было пить сладкое вино и потчевать друг друга плодами земли и другим угощением. Селяне побогаче накрывали столы для односельчан, угощали бедных родственников, щедро оделяли нищих. Также было принято щедро угощать родственников, крестников и т.д.

Также на Петровки было принято жечь всю ночь на берегах водоемов костры, продолжая традиции Ивана Купалы, а после ночных игр и забав всем вместе встречать рассвет.

Петру и Павлу на Руси традиционно молились об исцелении от горячки и сумасшествия. Также Петру, который до встречи с Христом был рыбаком, было принято молиться об удаче в рыбной ловле. (Кстати, примерно в эти дни в России традиционно отмечается День рыбака).

На Петры-Павлы был народный обычай умываться «петровой водицей» из трех ключей (родников). Это было связано с тем, что Петр хранит символические ключи от рая.

Приметы на Петров день

Считалось, что на Петров день на дне водоемов засыпают русалки и прочая водная нечисть, чтобы не беспокоить людей до следующего лета.

По поверью кукушка кукует только до Петрова дня, а на Петровки она давится ячменным колосом, то есть именно в это время начинает колоситься ячмень.

Поговорки на Петров день

— Петр лето начинает, а Илья — кончает (Ильин день отмечается 2 августа).

— Петров день — макушка лета, жди 40 жарких дней.

— С Петровок лето — красное, покос — зеленый.

— Петр-Павел жару прибавил.

— Петровки холодные — год голодный.