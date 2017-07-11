Озеров официально объявил об уходе с поста главы оборонного комитета СФ

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Москва, 11 июля. Сенатор Виктор Озеров в ходе заседания официально объявил об уходе с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России.

Озеров отметил, что его уход никак не связан с якобы не сложившимися отношениями с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу, добавив, что это все домыслы. Он также заявил, что с российским министром его «связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание». Кроме того, Озеров и Шойгу играют в одной футбольной команде.

Напомним, ранее стало известно, что Озеров решил уйти с поста главы комитета по собственному желанию. Тогда сенатор объяснил такое решение ротационной необходимостью и своим намерением «сменить ритм жизни».

Окончательный вердикт Совфед вынесет в грядущую среду, 12 июля.