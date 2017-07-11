Депутаты Татарстана попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

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Казань, 11 июля. Депутаты Госсовета Татарстана направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили продлить договор о разграничении полномочий государственных органов РФ и властей Татарстана.

По словам депутата Госсовета Николая Рыбушкина, если договор не будет продлен, республика столкнется с множеством проблем правового характера. В частности, Татарстану придется вносить изменения в действующую конституцию.