Аксенов объяснил отставку главного архитектора Крыма

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Симферополь, 11 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отставка главного архитектора республики Анны Царевой произошла по причине отсутствия скорости в принятии решений.

Как рассказал Аксенов в интервью журналистам, Крым является регионом, которому необходим подход в рамках выполнения нестандартных задач, которых нет в других субъектах Российской Федерации. По его словам, в сфере градостроительства нужна скорость в принятии решений по анализу выданных решений в украинский период.

«Должен быть человек, погруженный в ситуацию, который достаточно быстро может дать оценку, — отметил глава Крыма. — Мы здесь в этой ситуации скорости не добились».

Напомним, накануне стало известно, что министр транспорта республики Анатолий Волков и Главный архитектор Крыма Анна Царева подали заявления об отставке. Заявления об увольнении они написали по собственному желанию.