Бегом в Россию из АТО: от одесского Евромайдана до задержания в Новороссийске

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Этим летом президент Украины Петр Порошенко в очередной раз выразил мнение о том, что «вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму». И добавил, что «движение в этом направлении идет».

Уж не знаем, куда там у Петра Алексеевича идет движение, но то, что поток граждан, желающих перебраться из неньки-Украины в Крым и на иные территории РФ, не иссякает, это факт. Как и то, что отнюдь не всех из числа этих визитеров Россия хотела бы видеть у себя в гостях…

Капеллан взрывает ЛЭП

В Откровении Иоанна Богослова есть строчка, ставшая в наши дни расхожим выражением: «Чудны дела Твои, Господи». В 90-е в одной райгазете допустили опечатку, в силу чего общественность познакомилась с новым прочтением цитаты из Откровения: «Чудны тела Твои, Господи». Нам кажется, что последняя цитата как нельзя лучше подходит в качестве эпиграфа к истории гражданина Украины Николая Дадеу 1986 года рождения.

Впрочем, в качестве эпиграфа можно использовать и более развернутый тезис, дословно позаимствованный с украинского интернет-ресурса: «Дадеу Николай Петрович. Кормит завтраком. Красиво ворует и отваливает. Будьте бдительны в каждом его шаге. БРЕХЛО еще то».

Началась эта история с того, что некий господин Дадеу отметился как один из координаторов одесского Евромайдана. По крайней мере, Дадеу не протестовал, когда украинские СМИ именно так его позиционировали в своих публикациях. Далее Дадеу возник в Николаеве, где получил удостоверение внештатного советника главы Николаевской ОГА. Одновременно Дадеу представлялся помощником экс-вице-губернатора Александра Болтянского, затем — помощником вице-губернатора Николая Романчука.

Попутно господин Дадеу вел весьма бурную деятельность по оказанию всемерного вспомоществования новому украинскому режиму, пришедшему к власти после госпереворота. В частности:

— от имени «УКРВОЛОНТЕРПРОМ» доставлял помощь 28-й отдельной механизированной бригаде, 19-му отдельному мотопехотному батальону и 79-й отдельной аэромобильной бригаде в зону АТО;

— по словам самого Дадеу, там, в зоне АТО, он «был контужен», но прославился тем, что «рукой отбил гранату»;

— числился капелланом (!) в т.н. «Межконфессиональном батальоне войсковых капелланов» (номер удостоверения — к034);

— под позывным «Капеллан» фигурировал в списке личного состава созданного небезызвестным Ленуром Ислямовым крымско-татарского нацбата «Аскер»;

— принимал непосредственное участие в блокаде Крыма, выразившееся, помимо прочего, в небезызвестном подрыве опор линий электропередачи, по которым с Украины на Крымский полуостров подавалась электроэнергия.

«На Кремль!»

Господин Дадеу успел отметиться на Украине еще массой дел. Он неоднократно занимал и не возвращал крупные денежные суммы, гордо фотографировался в обнимку с украинскими военнослужащими на фоне военной техники и флагов запрещенного в России «Правого сектора»* (украшая данные фотоэтюды героическими репликами «На Кремль!» и «Россия??? В шахту ее!»), именовал Россию «агрессором» в интервью «Радио Свобода», собирал деньги на топливо для волонтерских поездок в зону АТО, подозревался в причастности к пропаже кассы одесского Евромайдана, подозревался в краже топлива и задерживался по обвинению в присвоении денег при организации патриотического лагеря для детей военнослужащих — участников боевых действий в зоне АТО.

В общем, жизнь у господина Дадеу, судя по всему, была интересной и увлекательной.

Также имеется информация, что в прокуратуре Николаева на фигуранта нашей истории оказалось заведено в общей сложности четыре уголовных дела по обвинению в мошенничестве в сфере денежных оборотов, незаконном использовании документов общественной организации, использовании фальшивых документов, а также подлоге и коррупции при поставке обмундирования военнослужащим ВСУ.

Судя по всему, столкнувшись со столь неожиданным форс-мажором, господин Дадеу решил не тратить время на объяснения с украинской Фемидой, а покинуть пределы стремительно евроинтегрирующейся державы. Что вышеозначенный господин и сделал, в марте сего года миновав многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка и оказавшись на… российской территории. Далее Дадеу «всплыл» уже в Новороссийске, где и был благополучно поставлен местным отделом по вопросам миграции на учет.

На этом волонтерско-капелланско-нацбатовская карьера господина Дадеу закончилась, и началась карьера генерального директора российской компании «Край Медиа», занимающейся рекламой и раскруткой аккаунтов в соцсетях. Господин Дадеу принялся устанавливать контакты с представителями городской администрации Новороссийска, используя для этого устраиваемые от имени инициативной группы «Друзья» благотворительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Именно последнее обстоятельство и сыграло фигуранту нашей истории в «минус». После очередной благотворительной акции «Друзей» осуществлявший освещение ее проведения представитель сайта nvrsk.me обратился к интернет-изданию «Новороссийский портал» с просьбой о размещении соответствующей статьи.

Сотрудники «Новороссийского портала» решили поискать в Интернете информацию о том, кто такой Николай Дадеу и… были потрясены обнаруженным. Информации оказалось не просто много, а неимоверно много. Она со всей очевидностью свидетельствовала, что «Капеллан» из нацбата и генеральный директор «Край Медиа» — это одно и то же лицо.

Автомат под желтой изолентой

«Новороссийский портал» опубликовал свое неожиданное открытие, после чего предложил господину Дадеу как-то прокомментировать сведения о его украинских похождениях. Насколько известно, Дадеу не стал отрицать, что занимался на Украине волонтерской деятельностью. Но участие в боевых действиях в зоне АТО, а также причастность к «Аскеру» и блокаде Крыма Дадеу отмел полностью — несмотря на материалы, прямо свидетельствующие об обратном.

В частности, в Интернете отыскалось фото, запечатлевшие господина Дадеу с двумя противотанковыми гранатометами на плечах. На другом снимке Дадеу наводит крупнокалиберный пулемет, установленный на автомобиле 79-й отдельной аэромобильной бригады. На следующем фото Дадеу вооружен автоматом АКС74У, а также облачен в камуфляж «Березка» и бронежилет.

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Нашлась и фотография, на которой Дадеу во все том же камуфляже стоит на окраине города Волноваха, после летних боев 2014 года перешедшего под контроль вооруженных сил Украины. Что примечательно, левый рукав камуфляжной куртки господина Дадеу украшен желтой изолентой, используемой личным составом ВСУ для оперативного опознавания друг друга на передовой.

Это, конечно, не все фото- и видеосвидетельства, опровергающие слова гендиректора «Край Медиа» о том, что он на Украине после Евромайдана занимался лишь волонтерской деятельностью. Есть и другие.

Так, на видеохостинге YouTube обнаружился размещенный 9 октября 2015 года видеоролик, зафиксировавший господина Дадеу на пункте пропуска «Каланчак». Позируя на фоне флага внесенного в России в список экстремистских организаций и запрещенного «Меджлиса* крымскотатарского народа», Дадеу на ролике сообщал следующее: «Я гражданин Украины, активист, волонтер, капеллан. Поддерживаю акцию блокады Крыма… морально, духовно и этически».

Далее на видео у спикера включился режим красноречия, и он охарактеризовал правительство России как людей, «поклоняющихся Ваалу». А под занавес респондент неожиданно объявил, что ведет решительную борьбу с коррупцией на Украине… Это Дадеу-то!..

Фактор отпуска

По имеющимся в распоряжении Федерального агентства новостей сведениям, на данный момент часть информации, компрометирующей господина Дадеу, из Интернета удалена (хотя кэш Google, как известно, помнит многое), а с сайта городской администрации Новороссийска исчезли выражения благодарности Дадеу за проводимые им благотворительные мероприятия.

Так или иначе, господин Дадеу был задержан. На основании полученных компетентными органами показаний задержанного и иной информации, стало ясно, что деяния «Капеллана» подпадают под действие сразу нескольких статей УК РФ. Например, под ч.2 ст.282.2. Иными словами, господин Дадеу может быть обвинен в организации деятельности экстремистской организации. После чего «блокиратору Крыма» грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Казалось бы все понятно. Но дело в отношении господина Дадеу возбудить до сих пор не удалось. Как сообщают источники, близкие к правоохранительным органам, — по совершенно феноменальной причине: в связи с тем, что… начальник Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК РФ Алексей Онищенко на данный момент находится в отпуске. И не может дать соответствующей санкции. Вот такой парадокс.

Подведем итог. Тот факт, что Евромайдан и последовавшие за ним события на Украине оказались питательной средой для разнокалиберных отморозков, вряд ли станет для кого-то откровением. Но вот то, что человек, подозреваемый в участии в АТО и блокаде Крыма, легко попал на территорию РФ и, мало того, был допущен к работе с российскими детьми, должно стать предметом самого тщательного разбирательства.

В противном случае, использованная нами сентенция из Откровения Иоанна Богослова может стать предвестником весьма печальных последствий. Недаром последняя книга Нового Завета больше известна под названием «Апокалипсис»…

* Организация запрещена на территории РФ.