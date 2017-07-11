ИГИЛ изобретает все новые виды «кустарного» оружия
Ракка, 11 июля. Боевики «Исламского государства»* собирают оружие из всех подручных предметов, сообщают эксперты.
Одним из самых ходовых видов боевой техники у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) является так называемая тачанка. На обычные пикапы игиловцы умудряются установить не только крупнокалиберные пулеметы или зенитные установки, но даже РСЗО и гаубицы.
Террористы исхитряются собирать спаренные гранатометы СПГ-9, а из бытовых беспилотников делать бомбардировщики, сообщает «Журналистская правда». Используя свои кустарные изобретения, боевики часто гибнут сами, однако продолжают применять «самоделки» в боях против правительственных войск.
* Организация запрещена на территории РФ.