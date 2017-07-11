Росгвардия обратится в суд из-за клеветы в адрес военных

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Москва, 11 июля. Росгвардия намерена обратиться в суд из-за тех, кто распространяет «предвзятые обвинения и клевету» в адрес военных. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ведомство обращает внимание на то, что не намерено терпеть безосновательные и предвзятые обвинения СМИ, а также готово обратиться в суд из-за клеветы и ложной информации в адрес военных, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, Росгвардия категорически опровергает обвинения в чрезмерной жесткости при предотвращении «провокационных акций».

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время участились случаи высказывания бездоказательных обвинений в адрес войск Росгвардии при выполнении прямых обязанностей в ходе несогласованных акций и митингов.

Отмечается, что авторы материалов «прикрываются лишь благородными целями, в том числе называя себя «борцами с коррупцией».