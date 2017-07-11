Мотоциклист чудом выжил в ДТП в Петербурге, пролетев десятки метров

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Санкт-Петербург, 11 июля. В Сети опубликованы кадры страшного ДТП, которое произошло в Санкт-Петербурге минувшей ночью.

На пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности дорогу не поделили мотоцикл Honda и автомобиль Daewoo Nexia. В результате столкновения мужчину, управлявшего мотоциклом, отбросило на несколько десятков метров, говорят очевидцы.

Подоспевшие врачи скорой помощи увезли байкера, который получил множественные переломы. Все обстоятельства произошедшего и степень вины участников ДТП установят сотрудники правоохранительных органов.