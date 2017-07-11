ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

В Избранное

Таль-Афар, 11 июля. «Исламское государство» опубликовало подтверждение гибели Абу Бакра аль-Багдади.

Информационное агентство «Ас-Сумария» сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовало краткое заявление с подтверждением гибели главаря «Халифата» Абу Бакра аль-Багдади.

Заявление было сделано в Иракской провинции Ниневия в одном из подконтрольных террористам населенном пункте Таль-Афар, который в ближайшее время начнут штурмовать правительственные войска. В сообщении указывается, что игиловцы ищут преемника ликвидированному «халифу».

Данное заявление является первым подтверждением смерти аль-Багдади со стороны «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.