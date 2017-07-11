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Лукашенко призвал Белоруссию во весь голос заявить о себе на мировой арене
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    Лукашенко призвал Белоруссию во весь голос заявить о себе на мировой арене

    14:52  11 Июля 2017
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    Во весь голос: Лукашенко призвал Белоруссию оглушить мировую арену

    Минск, 11 июля. Белоруссия во весь голос заявит о себе на мировой арене, заявил сегодня глава республики Александр Лукашенко, подчеркнув, что страна не сможет достичь масштабного развития страны, не продвигая свои проекты на мировой рынок.

    Кроме того, он особо указал на защиту национальных интересов государства, в связи с чем Минску следует повышать роль Белоруссии в международной политике, «во весь голос заявлять о себе на мировой арене».

    В связи с этим Лукашенко указал на то, что внешнеполитическую деятельность Белорусси следует выстраивать более масштабно и наступательно, отмечает местное агентство БЕЛТА.

    «Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы», — заявил он.

    Ранее Лукашенко сообщал о планах по превращению Белоруссии в IT-страну. В случае отставания в сфере высоких технологий, по его убеждению, не спасут уже, «ни потенциалы, ни углеводороды».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #лукашенко
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