Лукашенко призвал ускорить работу по урегулированию конфликта в Донбассе

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Минск, 11 июля. Минский процесс по-прежнему остается безальтернативным механизмом урегулирования конфликта в Донбассе, однако его надо реализовывать более энергично. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в последнее время появилось много политиков, критикующих минский процесс, однако не предлагающих ничего взамен.

«По их мнению, минский формат устарел и без него можно обойтись, но реально ничего нового не предлагается. Поэтому минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что ситуация на востоке Украины остается напряженной, что негативно сказывается на торговли, миграционных потоках и региональной безопасности.