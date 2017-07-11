Курды намерены обложить налогом жителей провинции Хасака

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Эль-Камышлы, 11 июля. Курдское ополчение намерено обложить налогом доходы гражданских лиц, проживающих на северо-востоке Сирии.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на курдские источники, что альянс «Сирийские демократические силы» планирует ввести новый налог на подконтрольных курдам территориях в северной провинции Хасака. Жители, получающие до 100 000 сирийских фунтов (около 200 долларов США), будут облагаться налогом Рожавы.

Отмечается, что собранные средства пойдут на финансирование курдских «Отрядов народной самообороны», а также спецподразделений «Асаиш». Эксперты считают, что данная инициатива не найдет поддержки у официального Дамаска.