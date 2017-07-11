Боевики совершили нападение на курорте Таиланда, есть жертвы

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Бангкок, 11 июля. Нем менее восьми человек погибли, еще трое получили разные ранения в результате нападения группы вооруженных мужчин в Таиланде. Об этом пишет сегодня издание Bangkok Post.

По данным ресурса, инцидент случился вечером в минувший понедельник в курортном городе Краби.

Неизвестные вооруженные мужчины проникли в один из домов. По разным данным, злоумышленников было шесть или семь человек. Затем они открыли беспорядочную стрельбу по людям.

Отмечается, что среди жертв есть дети. Еще одна девочка и хозяин дома скончались по дороге в медицинское учреждение.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.