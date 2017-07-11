Большинство россиян высказались за участие молодежи в политике

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Москва, 11 июля. Исследование ВЦИОМ показало, что к участию молодежи в политической и общественной жизни относятся одобрительно девять из десяти россиян.

Так, голосование на выборах, по мнению большинства респондентов (67%), является, основным видом политической деятельности, в котором может участвовать молодежь.

По мнению 46% респондентов, молодые люди могут участвовать в деятельности общественных организаций, которые связаны с политикой, а также говорить о политике в частных беседах. Публичное обсуждение ситуации в стране считают возможным 44% опрошенных.

38% одобряют участие в демонстрациях и митингах. 37% — считают возможным участие в выборах в качестве кандидатов, пишет АиФ.

Напомним, ранее стало известно, что около трети россиян — 32% постоянно задерживаются на работе.