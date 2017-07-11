Источники в Белом доме рассказали о предстоящем визите Трампа в Великобританию

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Лондон, 11 июля. Неназванные источники в британском правительстве сообщили британскому телеканалу Sky News, что не следует ждать официального визита президента Дональда Трампа в Лондон раньше следующего года.

Как отмечают СМИ, по-прежнему остается возможность того, что Трамп совершит неофициальный визит в Великобританию — там ему принадлежат два крупных гольф-клуба, где президент США любит отдыхать. Однако официальная представитель Белого дома Шон Спайсер опроверг заявления о том, что Трамп собирается посетить Британию сразу после саммита G20, заявив, что «президент обязательно приедет в Лондон, однако это будет точно не в ближайшие две недели».

Ранее стало известно, что во время визита британского премьер-министра Терезы Мэй в Белый дом она передала Трампу приглашение официально посетить Великобританию, подписанное королевой — что означает, что Трампа будут принимать со всеми почестями, в том числе с приемом в Букингемском дворце.