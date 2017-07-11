Новости США: «Скала» Джонсон намерен стать следующим президентом, новый надсмотрщик Трампа

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США, 11 июля. Актер Дуэйн «Скала» Джонсон собирается баллотироваться в президенты в 2020 году, президент Дональд Трамп назначил наблюдателя за Уолл-стрит, 15 штатов присоединились к судебному иску против новой миграционной политики Белого дома. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Наблюдатель за Уолл-стрит

Президент Дональд Трамп назначил бывшего чиновника министерства финансов Рэндалла К. Кварлса на пост главного наблюдателя за Уолл-стрит от Федеральной резервной системы США, сообщает The New York Times.

Он будет играть ведущую роль в планах администрации по сокращению финансового регулирования. Кварлс станет первым заместителем председателя по надзору. Эту должность конгресс создал после финансового кризиса для усиления внимания ФРС к вопросам регулирования. Новый начальник также будет иметь голос в вопросах кредитно-денежной политики.

Очередные проблемы с программой Obamacare

Губернаторы-республиканцы тоже могут выступить против отмены программы здравоохранения Obamacare, сообщает The Washington Post.

Особенно это касается тех глав, которые помогали внедрить систему в своих штатах. Сенатор Томас Карпер сказал, что сейчас самое лучшее время, чтобы остановиться, подумать и обсудить то, как лучше пересмотреть закон 2010 года.

Тем временем, сенатор Тед Круз считает, что конгрессу США следует отложить каникулы, назначенные на август, до тех пор, пока не будет принят новый закон об отмене и замене программы Obamacare. «Давайте работать каждый день, давайте работать по выходным, давайте работать до тех пор, пока работа не будет сделана», — цитирует телеканал Fox News слова Теда Круза.

ФБР и жилищный вопрос

Правительство отказало ФБР в строительстве новой штаб-квартиры стоимостью в два миллиарда долларов, сообщает Business Insider.

Федеральные чиновники несколько лет пытались заручиться поддержкой конгресса США для того, чтобы построить новое здание для Федерального бюро расследований в пригороде Вашингтона. Текущее здание, занимаемое бюро, было построено в 1975 году и уже начало разрушаться.

Штаты против миграционной политики Трампа

Еще 15 штатов присоединились к судебному иску, инициированному Гавайями, сообщает NBC News.

Штаты оспаривают президентский запрет на въезд граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Они настаивают на том, что администрация Дональда Трампа ошибочно исключила бабушек, дедушек и других членов семьи из списка близких родственников, которые могут получить визу в США.

«Скалу» в президенты

В США появился избирательный комитет, который собирается выдвинуть Дуэйна «Скалу» Джонсона в качестве кандидата в президенты в 2020 году, сообщает The Federalist.

Организацию возглавляет писатель-фрилансер Кентон Тилфорд. В мае «Скала» говорил, что рассматривает возможность участия в президентской гонке в 2020 году.

Из армии США в ИГИЛ*

Сержант армии США был арестован на Гавайях по обвинению в попытке предоставить секретные военные документы террористам «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает служба новостей телекомпании CNN.

Эрик Канг служил в Афганистане и Ираке, у него есть несколько медалей. Против него выдвинуто обвинение в поддержке ИГИЛ. Согласно обвинению, он поклялся в верности ИГИЛ, и пытался предоставить экстремистам как военные документы, таки помощь в военной подготовке.

Экскурсии по SMS

Музей Сан-Франциско может прислать вам фотографию картины из коллекции в SMS-сообщении, сообщает Mental Floss.

Чтобы получить нужный шедевр, нужно всего лишь отправить сообщение с текстом «пришлите мне котиков/солнце» на определенный номер, и вам ответят картиной. Можно отправить даже смайлик, и вам пришлют картину, наиболее подходящую к вашему запросу. Конечно же, все картины будут с подписью.

Нет — мигрантам, да — инвесторам

Администрация президента Трампа приостановила принятие нового закона, который мог бы облегчить иностранным инвесторам и предпринимателям въезд в США, сообщает The Hill.

Международные правила для въезда предпринимателей должны были вступить в силу 17 июля, но их отложили до 14 марта 2018 года. В заметке департамента внутренней безопасности сказано, что госорган хочет получить мнение общественности по поводу идеи отменить эти правила вовсе в соответствии с недавним законом Трампа о запрете на въезд мусульман.

Протесты против новой программы здравоохранения

Полиция Вашингтона арестовала более 80 человек, протестовавших против нового закона о здравоохранении, над которым работают сенаторы-республиканцы, сообщает Time.

В понедельник более 100 человек пришли к зданию конгресса США, чтобы лично выразить протест конгрессменам. Они скандировали речовки и рассказывали о том, как изменения в здравоохранении повлияют на них и их семьи.

Борьба за марихуану

В Неваде заканчивается рекреационная марихуана, и штат решил объявить «чрезвычайное положение», сообщает Fox13 Now.

Согласно отчетам, продажа марихуаны превысила ожидания отрасли в 47 лицензированных магазинах розничной торговли. У магазинов почти не осталось запасов, и некоторым требуется поставка в ближайшие дни. Вопрос о распределении товара находится в центре правовой борьбы между штатом и ликероводочной промышленностью. Промышленность тоже хочет участвовать в этом бизнесе, но пока что они не выполнили всех необходимых требований для получения лицензии.

* Организация запрещена на территории РФ.