ВВС Турции уничтожили 11 курдов из РПК в провинциях Мардин и Хаккари

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Анкара, 11 июля. В официально заявлении Генштаба ВС Турции сообщает о проведении успешной операции турецких военно-воздушных сил против боевиков курдской марксистской вооруженной группировки Рабочая партия Курдистана на юго-западе страны. По данным турецкого командования, в результате авианалета были уничтожены 11 курдских сепаратистов.

ВВС Турции нанесли авиаудары в провинциях Хаккари и Мардин, где, по данным турецкой разведки, сепаратисты готовили новые акции против турецких войск.

«Сегодняшней ночью проведена воздушная операция в районе Даргечит провинции Мардин, в ходе которой были уничтожены восемь членов сепаратистской террористической организации, — указано в официальном сообщении Генштаба ВС Турции. — Такая же воздушная операция ночью проведена в провинции Хаккари, где были уничтожены три террориста и их укрытие».

Напомним, власти Турции борются с выступающей за курдскую автономию РПК, и утверждают, что действующие в Сирии курдские формирования YPG и SDF оказывают поддержку сепаратистам.