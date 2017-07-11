Развратные фото появились на сайте Минобразования Украины
В Избранное
Киев, 11 июля. Неизвестные хакеры взломали официальный сайт министерства образования и науки Украины и разместили на главной странице эротические фотографии, сообщает издание «Украинские новости».
Сообщается, что при переходе на сайт ведомства с любых поисковых систем появлялись фото неизвестной обнаженной девушки. Снимки сопровождались злобными подписями и поздравлением «с годовщиной».
В данный момент сайт работает в обычном режиме.