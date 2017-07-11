Двухлетняя девочка провалилась в канализацию во время прогулки в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 июля. Двухлетняя девочка провалилась в канализационный люк во время прогулки с родителями по парку 300-летия в Петербурге. Инцидент произошел вечером 10 июля.

Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на региональную ГСУ СК РФ, малышка провалилась в канализационный люк прямо на территории парка. К счастью, отец девочки быстро метнулся к люку и вытащил ребенка наружу.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.