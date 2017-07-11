Комитет Госдумы поддержал поправку о публичном отказе от гражданства Украины

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Москва, 11 июля. Поправки в закон, упрощающие отказ от украинского гражданства при получении российского паспорта и вида на жительство, поддержаны комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Заявление, написанное соискателем и заверенное нотариусом, согласно предложенным изменениям в закон, будет иметь тот же вес, что и действующая ныне справка, получить которую на Украине весьма непросто.

Если поправки будут приняты, то гражданам Украины, желающим получить российские документы, достаточно будет написать заявление, в котором нужно подтвердить свое намерение отказаться от украинского гражданства. Добывать справку не придется.

Глава комитета Павел Крашенинников считает, что введение этой нормы значительно упростит поручение паспорта РФ.