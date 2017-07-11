Комитет Госдумы поддержал поправку о публичном отказе от гражданства Украины
Москва, 11 июля. Поправки в закон, упрощающие отказ от украинского гражданства при получении российского паспорта и вида на жительство, поддержаны комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
Заявление, написанное соискателем и заверенное нотариусом, согласно предложенным изменениям в закон, будет иметь тот же вес, что и действующая ныне справка, получить которую на Украине весьма непросто.
Если поправки будут приняты, то гражданам Украины, желающим получить российские документы, достаточно будет написать заявление, в котором нужно подтвердить свое намерение отказаться от украинского гражданства. Добывать справку не придется.
Глава комитета Павел Крашенинников считает, что введение этой нормы значительно упростит поручение паспорта РФ.