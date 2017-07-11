Роструд рассказал, как долго россияне засиживаются на работе

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Москва, 11 июля. Около трети россиян — 32% постоянно задерживаются на работе. Об этом стало известно по результатам июньского опроса, сообщает Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Как говорится в сообщении, 32% из числа опрошенных отметили, что вынуждены постоянно задерживаться на работе, 30% задерживаются не часто (один-два раза в месяц), 28% ­— часто (один-два раза в неделю) и 10% респондентов сообщили, что им еще не приходилось задерживаться.

По итогам опроса также стало известно, что задержки на работе компенсируют далеко не все работодатели. Так, почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций, 8% работникам задержки на работе компенсируются в виде отгула, 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за задержку.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне в 2017 году стали больше тратить денег на текущие нужды и меньше откладывать на «черный» день.