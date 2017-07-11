Армия Ливана ликвидировала организатора терактов на границе с Сирией

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Бейрут, 11 июля. Ливанская армия уничтожила организатора терактов в долине Бекаа на ливано-сирийской границе. Им оказался гражданин Сирии Ясер Аль-Гхави.

Военные также арестовали четырех боевиков во время рейда возле пограничного города Эрсаль. В квартире, где укрывались террористы, силовики обнаружили боеприпасы и взрывчатку, передает ливанское агентство NNA.

Напомним, что в конце июня террорист-смертник взорвал себя во время рейда военных в лагере беженцев возле Эрсаля. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих.