Ольга Бузова показала обгоревшую грудь на отдыхе в Крыму

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Симферополь, 11 июля. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова показала поклонникам оголенную грудь, пострадавшую от жаркого летнего солнца.

На странице Бузовой в Instagram появилась фотография, сделанная во время отдыха в Ялте. Ольга пожаловалась, что умудрилась обгореть всего за час отдыха возле бассейна. С помощью функции Stories девушка продемонстрировала доказательство своих слов — оголенную красно-белую грудь, пишет «Дни.ру».

Фото в купальнике-done ????✅✅✅ Спасибо Ялте за этот незабываемый день и ночь ???? Летим в Москву ✈️ A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 10, 2017 at 3:41am PDT

Пользователи не упустили возможность прокомментировать размер груди Бузовой, намекнув, что бюст слишком мал. Однако теледива гордо заявила, что размер в данном случае не представляет для нее проблему. Ольга также добавила, что сможет «сделать» грудь в любой момент.