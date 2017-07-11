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Роскосмос запустит полноценный космический аппарат с первым пуском «Ангары»
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    Роскосмос запустит полноценный космический аппарат с первым пуском «Ангары»

    11:22  11 Июля 2017
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    Роскосмос запустит полноценный космический аппарат с первым пуском «Ангары»

    Москва, 11 июля. В 2021 году первый же планируемый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» пройдет полезной нагрузкой: ракета выведет на орбиту еще не определенный космический аппарат. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Игорь Комаров.

    «Мы думаем, что это будет полезная нагрузка, — заявил Комаров. — Мы надеемся, что качество подготовки ракеты-носителя и та работа, которая будет проведена, мы уверены в этом, позволит запустить реально действующий космический аппарат».

    Роскосмос запустит полноценный космический аппарат с первым пуском «Ангары»

    Ранее предполагалось, что в 2021 году с «Восточного» будет запущена ракета-носитель «Ангара» с перспективным российским космическим кораблем «Федерация» без экипажа, однако позже планы изменились: «Федерация» взлетит в 2022 году с новой тяжелой ракетой-носителем «Союз-5».

    Первый пилотируемый запуск «Федерации» должен состояться в 2023 году.

    Роскосмос запустит полноценный космический аппарат с первым пуском «Ангары»

    Автор: Валентин Меликов
    #комаров
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