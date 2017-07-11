Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новороссия
ДНР: инструкторы из западных стран обучают солдат ВСУ методам террористов
Новости Сирии
Сирия на распутье: будет ли эффективным пятое перемирие на юго-западе страны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия на распутье: будет ли эффективным пятое перемирие на юго-западе страны

    13:29  11 Июля 2017
    289

    Сирия: будет ли эффективным новое перемирие на юго-западе страны

    В воскресенье начали действовать соглашения о поддержке режима прекращения огня, которые выполняют Россия, США и Иордания. «Режим тишины» был установлен по контактной линии между проправительственными силами и так называемой «умеренной» оппозицией в провинциях Даръа, эль-Кунейтра и эс-Сувейда на юго-западе Сирии.

    «Мы провели переговоры о прекращении огня в районах Сирии, которое будет спасать жизни. Теперь пришло время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией!» — написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

    После жесткой антисирийской информационной кампании, западные СМИ поменяли тон и высоко оценивают достигнутые между Москвой и Вашингтоном соглашения, но не особо верят в их практическую эффективность. Напомним, что это уже пятая попытка добиться прекращения огня. Первые три продлились не больше нескольких месяцев, а майское, четвертое, прекращение огня вообще не было признано оппозицией.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что еще одна попытка продвижения урегулирования сирийского кризиса политическим путем может закончится неудачей по ряду причин.

    «Достигнутое соглашение о прекращении огня можно рассматривать с двух сторон. Создание зоны деэскалации — это позитивный момент, но насколько это будет эффективно, покажет время. Пока достигнутое соглашение имеет силу, и боестолкновения на юго-западе Сирии заметно сократились».

    Эксперт однако отметил, что в зонах деэскалации создаются местные органы власти, которые не подчиняются сирийскому центральному правительству.

    «Поэтому имеет место возможная угроза дальнейшей автономизации этих зон, то есть выпадение их из-под юрисдикции официального Дамаска».

    Сирия: будет ли эффективным новое перемирие на юго-западе страны

    Также наш собеседник напомнил, что на территории Иордании, прилегающей к южной границе Сирии, есть американские тренировочные лагеря, где готовят боевиков вооруженных группировок, воюющих против руководства Сирии. Так называемая группировка «Джейш Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая сирийская армия»), которая формировалась при помощи американских и иорданских советников, по мнению эксперта, будет продолжать свои действия, несмотря на участие в соглашении их создателей — США и Иордании.

    Здесь же действуют и другие формирования боевиков, которые выступают также против сирийской правительственной армии.

     «В этом и опасность. Боевики  не снимают свою цель — устранение руководства Башара Асада. Поэтому прекращение огня не значит, что боевые действия не возобновятся. Пока активность боевиков снизилась, но они по-прежнему находятся в этих районах. Пользуясь режимом прекращения огня, они могут получать и новое снаряжение, и пополнение в живой силе. Этот процесс продолжается».   

    Сирия: будет ли эффективным новое перемирие на юго-западе страны

    Территории, которые входят в южную зону деэскалации, располагаются недалеко от Голанских высот и в какой-то степени контролируются и израильской стороной.

    Также в этих районах насчитывается до полутора тысяч боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» — коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»* (запрещена в РФ). Они славятся своими провокациями, направленными против правительственных сил. Так некоторое время назад они обстреливали территорию оккупированных Израилем, что вызывало довольно жесткую реакцию израильских военных, направленную также и против САА.

    «Эта угроза остается. Кроме этого, надо иметь в виду, что формирования боевиков оппозиции — это не регулярные воинские формирования, это, так скажем, партизанские отряды, которые подчиняются полевым командирам. Полевой командир может иметь контакты с любыми другими формированиями, в том числе и с террористическими, которые действуют на территории Сирии».

    Сирия: будет ли эффективным новое перемирие на юго-западе страны

    Группировки вооруженной оппозиции также могут действовать «под любым лейблом»:

    «Сегодня они выступают под одним названием, завтра они могут войти в контакт с другой группировкой. Они могут осуществлять и провокационные действия, причем без ведома какого-то общего полевого командира, поскольку эти формирования не подчиняются каким-то централизованным распоряжениям и приказам, поэтому есть угроза того, что это будет продолжаться».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #трамп #башар асад #перемирие #кунейтра #деръа #сувейда #зона безопасности #зона деэскалации
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин встретился с патриархом Кириллом на Валааме

        14:32 11 Июля 2017 39
        Читать
        13:38
        Сегодня

        Росгвардия предлагает запретить россиянам с судимостью носить оружие
        13:33
        Сегодня

        Совет Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

        12:27
        Сегодня

        Крым как роза юга: Милонов об идее ввести налог для выезжающих за границу россиян
        8:07
        Сегодня

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании
        7:13
        Сегодня

        Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 8013

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13643

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1764

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3550

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2677
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

        ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

        11:41   11 Июля 2017
        541
        Новак назвал сроки запуска первых блоков ТЭС в Крыму

        Новак назвал сроки запуска первых блоков ТЭС в Крыму

        10:06   11 Июля 2017
        617
        Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

        Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

        8:59   11 Июля 2017
        1680
        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        6:44   11 Июля 2017
        1676