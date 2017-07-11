Сирия на распутье: будет ли эффективным пятое перемирие на юго-западе страны

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В воскресенье начали действовать соглашения о поддержке режима прекращения огня, которые выполняют Россия, США и Иордания. «Режим тишины» был установлен по контактной линии между проправительственными силами и так называемой «умеренной» оппозицией в провинциях Даръа, эль-Кунейтра и эс-Сувейда на юго-западе Сирии.

«Мы провели переговоры о прекращении огня в районах Сирии, которое будет спасать жизни. Теперь пришло время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией!» — написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

После жесткой антисирийской информационной кампании, западные СМИ поменяли тон и высоко оценивают достигнутые между Москвой и Вашингтоном соглашения, но не особо верят в их практическую эффективность. Напомним, что это уже пятая попытка добиться прекращения огня. Первые три продлились не больше нескольких месяцев, а майское, четвертое, прекращение огня вообще не было признано оппозицией.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что еще одна попытка продвижения урегулирования сирийского кризиса политическим путем может закончится неудачей по ряду причин.

«Достигнутое соглашение о прекращении огня можно рассматривать с двух сторон. Создание зоны деэскалации — это позитивный момент, но насколько это будет эффективно, покажет время. Пока достигнутое соглашение имеет силу, и боестолкновения на юго-западе Сирии заметно сократились».

Эксперт однако отметил, что в зонах деэскалации создаются местные органы власти, которые не подчиняются сирийскому центральному правительству.

«Поэтому имеет место возможная угроза дальнейшей автономизации этих зон, то есть выпадение их из-под юрисдикции официального Дамаска».

Также наш собеседник напомнил, что на территории Иордании, прилегающей к южной границе Сирии, есть американские тренировочные лагеря, где готовят боевиков вооруженных группировок, воюющих против руководства Сирии. Так называемая группировка «Джейш Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая сирийская армия»), которая формировалась при помощи американских и иорданских советников, по мнению эксперта, будет продолжать свои действия, несмотря на участие в соглашении их создателей — США и Иордании.

Здесь же действуют и другие формирования боевиков, которые выступают также против сирийской правительственной армии.

«В этом и опасность. Боевики не снимают свою цель — устранение руководства Башара Асада. Поэтому прекращение огня не значит, что боевые действия не возобновятся. Пока активность боевиков снизилась, но они по-прежнему находятся в этих районах. Пользуясь режимом прекращения огня, они могут получать и новое снаряжение, и пополнение в живой силе. Этот процесс продолжается».

Территории, которые входят в южную зону деэскалации, располагаются недалеко от Голанских высот и в какой-то степени контролируются и израильской стороной.

Также в этих районах насчитывается до полутора тысяч боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» — коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»* (запрещена в РФ). Они славятся своими провокациями, направленными против правительственных сил. Так некоторое время назад они обстреливали территорию оккупированных Израилем, что вызывало довольно жесткую реакцию израильских военных, направленную также и против САА.

«Эта угроза остается. Кроме этого, надо иметь в виду, что формирования боевиков оппозиции — это не регулярные воинские формирования, это, так скажем, партизанские отряды, которые подчиняются полевым командирам. Полевой командир может иметь контакты с любыми другими формированиями, в том числе и с террористическими, которые действуют на территории Сирии».

Группировки вооруженной оппозиции также могут действовать «под любым лейблом»:

«Сегодня они выступают под одним названием, завтра они могут войти в контакт с другой группировкой. Они могут осуществлять и провокационные действия, причем без ведома какого-то общего полевого командира, поскольку эти формирования не подчиняются каким-то централизованным распоряжениям и приказам, поэтому есть угроза того, что это будет продолжаться».

* Организация запрещена на территории РФ.