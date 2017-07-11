Сторонника ИГ обнаружили среди военнослужащих США на Гавайях

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Гонолулу, 11 июля. Военнослужащий вооруженных сил США на Гавайях оказался сторонником террористов «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в РФ) и был арестован агентами ФБР после того, как он дал клятву верности лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.

Потенциального террориста ИГ длительное время — в течение целого года — обрабатывали работавшие под прикрытием агенты Федерального бюро расследований. Военный диспетчер по имени Икаика Эрик Канг, служивший в Южной Корее, Афганистане и Ираке, не имел никаких связей с настоящими террористами — заподозрив его в готовности присоединиться к группировке агенты правительства общались с ним в социальных сетях, представляясь сторонниками ИГ.

За год агентам удалось убедить военного дать клятву верности «Исламскому государству», записать несколько видеороликов, в которых раскрывались особенности тактики и технического снаряжения армии США и договориться с ним о передаче «чувствительных материалов», в частности, деталей военных дронов.

Превратив американского военнослужащего в террориста ИГ и собрав достаточное количество улик, сотрудники ФБР арестовали его.

* Организация запрещена на территории РФ.