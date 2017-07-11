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Дамаск, 11 июля. Десять населенных пунктов провинции Хомс присоединились к перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным ведомства, на протяжении минувших 24 часов были подписаны 10 соглашений о присоединении к режиму перемирия в населенных пунктах провинции Хомс.

Таким образом, общее количество населенных пунктов, которые присоединились к перемирию составляет 2011.

Также говорится о том, что в настоящее время продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения военных действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс, а также Эль-Кунейтра.