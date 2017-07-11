Аксенов обвинил Запад в становлении украинского нацизма

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Симферополь, 11 июля. Запад виноват в том, что украинский нацизм стал во главе идеологии киевского руководства. Таким мнением поделился глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, украинский нацизм стал основой государственной идеологии Киева. Западные государства виноваты в этом, поскольку поддержали государственный переворот в Киеве три года назад, написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также напомнил, что в марте 2014 года жители Крыма не согласились с таким поворотом событий (с переворотом — Прим.ред.) и приняли единогласное решение воссоединиться с Российской Федерацией.