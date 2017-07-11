Сирия: курды должны участвовать в создании новой конституции, считает де Мистура

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Дамаск, 11 июля. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что представители сирийской курдской общины должны участвовать в создании конституции страны, их голос нельзя игнорировать.

По его словам, сирийские курды — важное, релевантное сообщество.

«И они должны будут, и это правомерно говорить, участвовать в создании новой конституции или изменении нынешней», — подчеркнул спецпосланник.

Как отметил де Мистура, курды представлены во всех группах оппозиции, «когда придет время, будет сложно игнорировать голос сирийской курдской общины».

Напомним, ранее де Мистура сообщил, что оппозиционные группы на переговорах по САР пока не пришли к общему знаменателю.