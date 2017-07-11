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Мощный взрыв прогремел возле вербовочного пункта ВВС США в Оклахоме
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    Мощный взрыв прогремел возле вербовочного пункта ВВС США в Оклахоме

    11:00  11 Июля 2017
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    Мощный взрыв прогремел возле вербовочного пункта ВВС США в Оклахоме

    Нью-Йорк, 11 июля. Возле вербовочного пункта Военно-воздушных сил США в штате Оклахома сработало взрывное устройство. Ни один человек в результате взрыва не пострадал, информирует Associated Press.

    Согласно приведенным данным, ЧП случилось накануне вечером. В момент взрыва учреждение было закрыто. 

    В настоящее время на месте работают специалисты. По словам представителя ФБР Джесси Райса, случившееся может рассматриваться как террористический акт.

    Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов Луганской народной республики задержали нескольких человек, которые пытались заложить неопознанный предмет под газовую трубу у жилого дома. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #взрыв #оклахома
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