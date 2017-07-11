Боевики ИГ уничтожили технику САА на востоке провинции Хама

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Кайсун, 11 июля. Боевики «Исламского государства»* атаковали позиции правительственных войск в районе Кулайб Аль-Тавр.

Местные источники в Сирии сообщили, что ВВС САР нанесли несколько авиаударов по огневым точкам боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), после чего последовала серия артиллерийских дуэлей между исламистами и правительственными войсками.

В результате перестрелки игиловцы уничтожили несколько единиц техники, включая правительственный бульдозер. Отмечается, что подобная техника используется обеими сторонами конфликта для оперативного создания фортификаций, а также для расчистки завалов в условиях городских боев.

* Организация запрещена на территории РФ.