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Сирия: Дамаск на переговорах в Женеве обсудит с оппозицией не только конституцию
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    Сирия: Дамаск на переговорах в Женеве обсудит с оппозицией не только конституцию

    10:48  11 Июля 2017
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    Сирия: Дамаск на переговорах в Женеве обсудит с оппозицией не только конституцию

    Женева, 11 июля. ООН не намерена ограничивать технические дискуссии с оппозициями САР и Дамаском только темой конституции, организация планирует обсудить все темы. Об этом заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура. 

    Он отметил, что технические дискуссии могут коснуться и других «корзин», речь может идти не только о конституции. 

    «Я вижу, что конституционные вопросы являются очень важными. И даже на переговорах в Астане был момент, когда это активно продвигала Россия», — подчеркнул он.

    ООН хочет обсудить с оппозицией Сирии и Дамаском не только конституцию — де Мистура

    Де Мистура считает, что «резонно было бы признать тот факт, что лучшим местом для такого политического обсуждения является площадка в Женеве». 

    Напомним, 10-11 июля в Швейцарии проходит седьмой раунд переговоров по урегулированию в Сирии. 

    Автор: Дана Балан
    #сирия #дамаск #де мистура #сар #женева
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