Сирия: Дамаск на переговорах в Женеве обсудит с оппозицией не только конституцию

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Женева, 11 июля. ООН не намерена ограничивать технические дискуссии с оппозициями САР и Дамаском только темой конституции, организация планирует обсудить все темы. Об этом заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

Он отметил, что технические дискуссии могут коснуться и других «корзин», речь может идти не только о конституции.

«Я вижу, что конституционные вопросы являются очень важными. И даже на переговорах в Астане был момент, когда это активно продвигала Россия», — подчеркнул он.

Де Мистура считает, что «резонно было бы признать тот факт, что лучшим местом для такого политического обсуждения является площадка в Женеве».

Напомним, 10-11 июля в Швейцарии проходит седьмой раунд переговоров по урегулированию в Сирии.