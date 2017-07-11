Ростуризм может ввести сборы для выезжающих на заграничные курорты

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Санкт-Петербург, 11 июля. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести выездной сбор для российских туристов, решивших отдохнуть по путевке за границей.

Соответствующее обращение он уже направил главе Ростуризма Олегу Сафонову. Размер этого выездного сбора Петров предлагает установить в размере до 100 рублей в сутки. Таким образом, по мнению депутата, можно защитить и поддержать рынок внутреннего туризма.

Полученные от выездного сбора средства народный избранник предлагает направить на развитие, в частности, Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа, а также других привлекательных направлений России.

