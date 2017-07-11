Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о публичном отказе от гражданства Украины
Экономика
Ростуризм может ввести сборы для выезжающих на заграничные курорты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ростуризм может ввести сборы для выезжающих на заграничные курорты

    11:22  11 Июля 2017
    55

    Ростуризм может ввести сборы для выезжающих на заграничные курорты

    Санкт-Петербург, 11 июля. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести выездной сбор для российских туристов, решивших отдохнуть по путевке за границей.

    Соответствующее обращение он уже направил главе Ростуризма Олегу Сафонову. Размер этого выездного сбора Петров предлагает установить в размере до 100 рублей в сутки.  Таким образом, по мнению депутата, можно защитить и поддержать рынок внутреннего туризма. 

    Полученные от выездного сбора средства народный избранник предлагает направить на развитие, в частности, Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа, а также других привлекательных направлений России.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

        8:07 11 Июля 2017 1292
        Читать
        7:13
        Сегодня

        Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 11 июля 6.00: «Ан-Нусра» теряет позиции в Эс-Сувейде, Турция обстреляла САА в Латакии
        23:09
        Вчера

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7943

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13607

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1758

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3511

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2655
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новак назвал сроки запуска первых блоков ТЭС в Крыму

        Новак назвал сроки запуска первых блоков ТЭС в Крыму

        10:06   11 Июля 2017
        365
        Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

        Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

        8:59   11 Июля 2017
        545
        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        6:44   11 Июля 2017
        1139
        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        5:58   11 Июля 2017
        394