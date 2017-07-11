Полиция провела обыск в офисе экс-депутата Вайнштейна в Челябинске

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Челябинск, 11 июля. Утром во вторник сотрудники правоохранительных органов в Челябинске пришли с обыском в офис известного челябинского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы РФ Сергея Вайнштейна. В настоящее время в офисе продолжается выемка документов.

Правоохранителям не удалось застать в офисе большую часть сотрудников: практически все они, в том числе руководство, сейчас находятся по какой-то причине в отпуске. Сотрудники Вайнтштейна никак не смогли прокомментировать происходящее, в полиции также сообщили лишь минимум информации.

Как отмечает Ura.ru, происходящее может быть связно с делом о хищении бюджетных средств, выделенных на создание очистных сооружений в микрорайоне «Западный», которое ведет ГУ МВД по Челябинской области. Объект, на который было выделено около миллиарда рублей, должны были сдать еще в 2012 году, однако этого так и не произошло.