Де Мистура: Говорить об объединении оппозиции на переговорах по Сирии рано

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Женева, 11 июля. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура уверен, что оппозиционные группы на переговорах по САР пока не пришли к общему знаменателю. Утверждать, что они выступают объединенной силой, преждевременно, считает он.

«Пока рано так говорить. Мы сейчас видим прогресс в движении оппозиции к выработке общей позиции», — сказал де Мистура в интервью РИА Новости.

Напомним, в Женеве в эти дни проходит VII раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии, который начался после астанинских встреч, где участники смогли договориться о перемирии на юге САР.